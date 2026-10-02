चतरा से चंदवा तक बदलेगी सड़क की तस्वीर, 106 किमी मार्ग होगा फोरलेन; NHAI ने जारी किया टेंडर

जागरण संवाददाता, चतरा। डोभी-चंदवा सड़क उन्नयन का रास्ता साफ हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फोर लेन का टेंडर निकाल दिया है। 30 अक्टूबर को प्री-बीड मीटिंग होगी। 16 नवंबर तक निविदा की अंतिम तिथि है। 17 नवंबर को बीड खुला जाएगा। बीड खुलने के बाद उन्नयन का कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है। डोभी-चंदवा सड़क पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन था।

हालांकि उससे पूर्व यह सड़क स्टेट हाइवे की थी। सन 2000 में एचएच ने इसे अपने अधीन ले लिया। करीब तीन-चार महीना पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग की इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन हो गया। एनएचएआई के अधीन होने के बाद से स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह सड़क के उन्नयन को लेकर प्रयासरत थे। उन्होंने इस संदर्भ में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर सड़क की स्थिति में सुधार करने की मांग करते रहे हैं। डोभी-चंदवा सड़क

की स्थिति अच्छी नहीं है। विशेषकर जिला मुख्यालय चतरा से लेकर हंटरगंज तक अत्यंत ही जर्जर हो गई है।

झारखंड-बिहार सीमा के गोसाईडीह से चंदवा तक सड़क को चार लेन में विकसित होने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रस्तावित परियोजना में गोसाईडीह से चंदवा के करीब 106 किलोमीटर खंड के साथ शीलदाग से परवा मोड़ तक के करीब 22 किलोमीटर मार्ग को भी चार लेन में अपग्रेड करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी है।