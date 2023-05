PM करेंगे नई संसद भवन का उद्घाटन, शाह बोले- यह संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन की एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ट्वीट की थी। जिसमें पीएम मोदी ने लिखा था कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा।

यह वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की झलक पेश करता है। मेरा एक विशेष अनुरोध है- इस वीडियो को अपने स्वयं के वॉयस-ओवर के साथ साझा करें, जो आपके विचारों को व्यक्त करता है। मैं उनमें से कुछ को री-ट्वीट करूंगा। #MyParliamentMyPride का इस्तेमाल करना न भूलें।

The new Parliament building will make every Indian proud. This video offers a glimpse of this iconic building. I have a special request- share this video with your own voice-over, which conveys your thoughts. I will re-Tweet some of them. Don’t forget to use #MyParliamentMyPride. pic.twitter.com/yEt4F38e8E