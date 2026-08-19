उद्घाटन से पहले हाईवे का 'रोड टेस्ट', 3 महीने तक बिना टोल दिए गुजरेंगी गाड़ियां; ट्रायल रन पर विचार कर रही सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में नए बने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद गड्ढे, दरारें और धंसने जैसी समस्याएं सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

अब किसी भी नए हाईवे का आधिकारिक उद्घाटन करने से पहले उस पर दो से तीन महीने तक ट्रायल रन किया जाएगा। इस दौरान आम गाड़ियों को हाईवे पर चलने की इजाजत होगी, ताकि सड़क की हर कमी का समय रहते पता लगाया जा सके।

ट्रायल के दौरान फ्री रहेगा सफर इस रोड टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर हाईवे टोल टैक्स की वसूली आधिकारिक उद्घाटन के बाद ही शुरू होती है। इसका सीधा मतलब है कि दो-तीन महीने के ट्रायल रन के दौरान वाहन चालक बिना कोई टोल दिए हाईवे पर सफर कर सकेंगे।

नितिन गडकरी की समीक्षा बैठक में सहमति सड़क परिवहन और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक में इस विचार पर गहराई से चर्चा हुई। अधिकारियों का कहना है कि सड़क निर्माण और सेफ्टी ऑडिट पूरा होने के बाद ही यह रोड टेस्ट शुरू होगा।