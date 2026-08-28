सड़क हादसों पर लगाम की तैयारी, टू-व्हीलर्स की हेडलाइट्स के लिए सरकार ला रही नया नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, ताकि अप्रैल से नए दोपहिया वाहनों में आटोमैटिक हेडलाइट्स सिर्फ पासिंग बीम या लो-बीम मोड में ही काम करें। इस कदम का मकसद चकाचौंध कम करना और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए दृश्यता को बेहतर बनाना है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना में कहा, 'मुख्य नियमों में... यह भी प्रविधान है कि एक अप्रैल 2028 से या उसके बाद आटोमैटिक हेडलाइट सिर्फ पासिंग बीम में ही काम करेंगी।' आटोमैटिक हेडलाइट आन (एएचओ) सिस्टम वाहन की सेटिंग के आधार पर हेडलाइट को लो या हाई बीम पर चला सकता है। मसौदा अधिसूचना के अनुसार, प्रस्तावित नियम के तहत यह अनिवार्य है कि जब आटोमैटिक सिस्टम चालू हो, तो हेडलाइट लो बीम पर हो।

मसौदा अधिसूचना के अनुसार, तेज रोशनी वाली हेडलाइट्स के मामले में दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम स्वीकार्य तीव्रता को 1.5 लाख कैंडेला या सीडी (रोशनी की तीव्रता की आधिकारिक आधार इकाई) से घटाकर एक लाख सीडी कर दिया गया है।

चौपहिया वाहनों (कारों) के लिए अधिकतम स्वीकार्य तीव्रता को 2.25 लाख सीडी से घटाकर 1.5 लाख सीडी कर दिया गया है। राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन उपायों का मकसद देश में रात के समय होने वाले हादसों के जोखिम को कम करना है।