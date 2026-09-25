नई अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट: गुजरात से बिहार तक चलेगी ट्रेन, राजस्थान से UP तक किन-किन शहरों को जोड़ेगी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नई ट्रेन 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरेगी। यह ट्रेन हफ्ते में तीन दिन चलेगी। ट्रेन नंबर 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से 17:30 बजे चलेगी और बरौनी 04:05 बजे पहुंचेगी। वापसी की दिशा में, ट्रेन नंबर 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से 23:55 बजे चलेगी और भुज 13:15 बजे पहुंचेगी। भुज-बरौनी सर्विस सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी, जबकि बरौनी-भुज सर्विस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। किन-किन शहरों में होगा स्टॉप? इस नई ट्रेन के रास्ते में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कमर्शियल स्टॉपेज होंगे, जिनमें समखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं।

यह नई ट्रेन देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प देगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस का विस्तार भारतीय रेलवे ने ट्रेन नंबर 11901/11902 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और मथुरा के बीच एक और ट्रेन सर्विस मिलेगी, जिससे झांसी, आगरा और मथुरा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा सुविधा होगी।