'सबूतों को नष्ट करने की कोशिश', नाबालिग बेटे के मर्सिडीज एक्सीडेंट मामले में केरलम के जज के खिलाफ नया आरोप

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरलम पुलिस ने चेरानेल्लूर मर्सिडीज-बेंज दुर्घटना मामले में एक जज के खिलाफ नया आरोप जोड़ा है। मामले में जज के 17 वर्षीय बेटे ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 जोड़ी है, जो किसी अपराध के सबूतों को मिटाने या गायब करने से संबंधित है। यह कदम तब उठाया गया है, जब पीड़ित, 55 वर्षीय जयबालकृष्णन के परिवार ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी।

बंद कमरे में होगी आगे की कार्यवाही हाल ही में, कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। इस बीच, एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की आगे की कार्यवाही 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) होगी।