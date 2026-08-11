नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां को जापान से भारत लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें टोक्यो के रेंकोजी मंदिर से उनकी 'अस्थियों' को लाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने बोस की बेटी अनीता बी फाफ की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को भारत लाने की मांग याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंहवी ने कहा कि उन्होंने लगातार और सार्वजनिक रूप से मांग की है कि उनके पिता के पार्थिव अवशेषों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के लिए वापस लाया जाए।