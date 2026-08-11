ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, TMC बैंक खाते सीज मामले पर सुनवाई से इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच के मोर्चे पर बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गुट को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें ईडी द्वारा पार्टी के तीन बैंक खाते सीज किए जाने के खिलाफ अंतरिम राहत देने से मना कर दिया गया था।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट का यह आदेश पूरी तरह 'संतुलित' है। इसने यह भी कहा कि चूंकि मुख्य याचिकाएं अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं, ऐसे में गुण-दोष पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

कर्मचारियों के वेतन और खर्चों को लेकर गरमाई बहस सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दलील दी कि बैंक खाते पूरी तरह सीज होने के कारण पार्टी अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है।

कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अपराध की आय से अधिक राशि को क्यों सीज किया जा रहा है, जिससे पार्टी का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गौरतलब है कि ईडी ने मनी-लांड्रिंग की जांच के सिलसिले में तीन बैंक खातों को सीज कर दिया है। इन खातों में कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा थे। यह जांच बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज एफआइआर के आधार पर की जा रही है, जिसमें गलत तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, गैर-कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठा करने और टीएमसी के कुछ खातों के जरिये संदिग्ध फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं।

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दूसरी ओर, अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी छूट दी हुई है। कोर्ट को बताया गया कि टीएमसी के नाम पर अन्य 36 बैंक खाते चालू हैं, जिनमें कुल 164 करोड़ रुपये की राशि मौजूद है। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने खातों के जरिये दैनिक खर्चों के संचालन के लिए एक पूर्व जज को विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया है।