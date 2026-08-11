47 साल पुराने मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों को 6 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश

जागरण संवाददाता, गोंडा। कोतवाली देहात के ग्राम महादेवा गांव में 47 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषित दो आरोपितों को उच्चतम न्यायालय से करारा झटका लगा है।

आत्मसमर्पण से छूट की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छह सप्ताह के भीतर सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम महादेवा के वादी मुकदमा राजेंद्र प्रसाद ने आठ मार्च 1979 को कोतवाली देहात में एफआइआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सम्मयदीन के पुत्र देवी प्रसाद ने दिसंबर 1978 में उनके और उनके चाचा रामशंकर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।

इस मामले के कारण सम्मयदीन के पुत्र राम नरायन उनसे रंजिश रखते थे। आठ मार्च 1979 को राजेंद्र प्रसाद और राम शंकर खमरीहा गांव गए और दोपहर में महादेवा लौटते समय सालपुर गांव में गुरचरण कोरी से मिले। उसी समय राम नरायन, ज्ञानेंद्री, रामफेर, नैयर और राम उग्गर ने उन्हें जान से मारने की मंशा से हमला किया। इस हमले में राम शंकर की मृत्यु हो गई। 18 जून 1982 को अपर सत्र न्यायाधीश ने राम नरायन, रामफेर, ज्ञानेंद्री और राम उग्गर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।