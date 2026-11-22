डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह आज भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे। यह मार्च में पदभार संभालने के बाद उनकी पहली विदेशी द्विपक्षीय यात्रा है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के व्यापक सहयोगी साझेदारी की समीक्षा का महत्वपूर्ण अवसर होगी। इसका मकसद दोनों देशों के लोगों के लिए आपसी लाभ बढ़ाना है।

बालेन्द्र शाह पूर्व काठमांडू मेयर और पूर्व रैपर हैं। उनके साथ 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आएगा, जिसमें वित्त मंत्री स्वर्णिম वागले, विदेश मामलों के मंत्री शिशिर खनाल, मुख्य सलाहकार कुमार ब्यान्जंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

दिल्ली में कार्यक्रम

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसके बाद दोनों नेता कई ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे।

दोनों प्रधानमंत्री संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी नेपाली नेता के सम्मान में लंच देंगे। शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे नेपाल-भारत बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे।