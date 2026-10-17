राहुल गांधी के कार्यक्रमों में नेहा बोरा को तवज्जो से NSUI नाराज, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बदलकर रखा- 'We The Chhotu'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) दोनों ही दल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में गड़बड़ी का दावा करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ये दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस के साथ AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा के साथ आने से कुछ लोगों को बेहतर नहीं लगा है और ये लोग कहीं बाहर के नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही छात्र संगठन के लोग हैं। कांग्रेस के छात्र संगठनों में नाराजगी कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा, राहुल गांधी के साथ मंच साझा करती नजर आईं। नेहा बोरा कई बार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी खड़ी दिखाई दीं। लेकिन ये बात कांग्रेस के छात्र संगठन के 'नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया' (NSUI) के पदाधिकारियों को पसंद नहीं आई।

NSUI के एक नाराज सदस्य ने तो तीन दिनों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बदलकर 'वी द छोटू' (WE THE Chhotu) रख दिया। यहां 'छोटू' शब्द का अर्थ 'छोटा' या 'काम-काज करने वाला लड़का' (सहायक) है। राहुल गांधी के साथ में नेहा बोरा को देखकर NSUI से जुड़े लोग नाखुश हो गए और देखा जाए तो ये बात कांग्रेस हाई कमान तक भी पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि जब NSUI के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनकी शिकायत दूर की गई, तब जाकर उस ग्रुप का नाम वापस बदला गया। प्रियंका गांधी के साथ-साथ चलीं नेहा बोरा 12 अक्टूबर को, जब इंडी गठबंधन के नेता चुनावों में धांधली का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे थे, तब नेहा बोरा उन दो महिलाओं में शामिल थीं जो सबसे आगे चल रही थीं। उनके कंधों पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथ रखा हुआ था।

मार्च के दौरान जो दो महिलाएं सबसे आगे चल रही थीं, इनमें से एक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा थीं और दूसरी, जो उनके दाईं ओर थीं, वह नेहा बोरा थीं। नेहा बोरा उस बस में भी दिखीं जिसमें शीर्ष नेता सवार थे, और बाद में उस ट्रक पर भी नजर आईं, जहां राहुल गांधी के साथ कुछ चुनिंदा लोग प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच खड़े थे। वहां NSUI का नेतृत्व भी मौजूद था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी शामिल थे।