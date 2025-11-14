बिहार में भाजपा की क्यों आई सुनामी? जेपी नड्डा ने खोला राज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को बिहार चुनावों में राजग की जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार की विकास और कल्याणकारी नीतियों के प्रति विश्वास की मुहर है।

एक्स पर एक पोस्ट में नड्डा ने कहा कि चुनाव में राजग को मिला प्रचंड बहुमत इस बात का भी प्रमाण है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन के जंगल राज और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नकार दिया है और सत्तारूढ़ गठबंधन के सुशासन, स्थिरता और विकास के आयामों को अपनाया है।

'बिहार को विकसित राज्य बनाने को मिला जनादेश' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में राजग को मिला ऐतिहासिक जनसमर्थन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री कुमार की डबल इंजन सरकार की विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास की मुहर है। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व जनादेश बिहार को एक विकसित राज्य और भारत को एक विकसित देश बनाने के राजग के संकल्प को साकार करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अभूतपूर्व और अटूट विश्वास और प्रेम दिखाते हुए, लोग बड़ी संख्या में राजग का समर्थन करने के लिए घरों से निकले और उन विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया, जिन्होंने चुनाव के दौरान छठी मैय्या का अपमान किया और मोदी की दिवंगत मां को भी नहीं बख्शा।