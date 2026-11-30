डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा और राजग सांसदों ने रविवार को भरोसा जताया कि संसद में परिसीमन विधेयक भारी बहुमत से पारित होगा। इन सांसदों ने प्रस्तावित कानून का समर्थन करते हुए राजनीतिक दलों से इस कदम के पक्ष में आने की अपील की।

बंगाल के राजग सांसदों के रात्रिभोज में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पहुंचे भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, 'परिसीमन विधेयक पारित होगा।

आज खुद राहुल गांधी ने इसे साफ कर किया... ये लोग स्टालिन के पास भाग रहे हैं और राकांपा के पास जा रहे हैं; देखिए, उनके और कितने सहयोगी उनके विरुद्ध हो जाएंगे।

इस बार विधेयक भारी बहुमत से पारित होगा। महिलाओं के अधिकारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए... ममता बनर्जी जहां भी जाती हैं, वहां बर्बादी तय है। इसलिए वह चाहे जितनी कोशिश कर लें, कुछ नहीं होगा।'

एनसीपीआई सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने भी कहा, 'हम परिसीमन विधेयक का समर्थन करते हैं और यह भारी बहुमत से पारित होगा।'

मध्य प्रदेश के राजग सांसदों के रात्रिभोज के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पहुंचे ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाह ने भरोसा जताया कि इसे सभी पक्षों का समर्थन मिलेगा।

उन्होंने इसे जनहित और महिला सशक्तीकरण के लिए उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार राजनीतिक दल इस विधेयक का समर्थन करेगा।

(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)