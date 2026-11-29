डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिसीमन को लेकर देश में इन दिनों राजनीति चरम पर है। कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है। वहीं, परिसीमन बिल पर भाजपा को कई विपक्षी पार्टियों का साथ मिला है।

वहीं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को 550 से बढ़ाकर 850 करने से जुड़े तीनों विधेयकों को शनिवार को सोमवार के विधायी एजेंडे में सूचीबद्ध कर दिया गया है।

केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण विधायी कदम को पारित कराने के बेहद करीब पहुंच गई है, क्योंकि डीएमके और बीआरएस जैसे पारंपरिक विरोधी दलों ने भी इन विधेयकों को अपना समर्थन देने की घोषणा की है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिलहाल 'देखो और इंतजार करो' की नीति अपनाई है।