जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। स्कूलों में विज्ञान, गणित जैसे विषयों की तरह अब संगीत, कला (आर्टस), शिल्प शिक्षा व गृह विज्ञान विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी पात्रता तय होगी। राज्यों में इसे लेकर बढ़ते विवाद और छात्रों की तेज होती मांग को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने जल्द ही इन विषयों की भी पात्रता तय करने की जानकारी दी है।

साथ ही बताया है कि इसे लेकर काम चल रहा है। जैसे ही उसे अंतिम रूप मिलेगा, तुंरत अधिसूचित किया जाएगा। एनसीटीई ने यह जानकारी राजस्थान के कला छात्र महेश गुर्जर की ओर से पीएमओ में दर्ज कराई गई शिकायत के जवाब में दिया है। जिसमें बताया गया है कि एनसीटीई इसे लेकर काम कर रहा है। सभी राज्यों से सुझाव लिए जा रहे है।

अब तक इन विषयों को पढ़ाने के लिए एनसीटीई ने कोई पात्रता तय नहीं की थी, बल्कि इसका जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया था, जो अपने हिसाब से इन विषयों को पढ़ाने के लिए अलग-अलग नियम निर्धारित करते रहे है। ऐसे में राजस्थान, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बड़ी संख्या में मामले न्यायालय तक पहुंचे है।