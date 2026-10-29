अगले महीने से आने लगेंगी दसवीं कक्षा की एनसीईआरटी की नई किताबें, 11वीं की नई पाठ्यपुस्तकों पर भी काम शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। स्कूलों में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को नए शैक्षणिक सत्र यानी 2027-28 से नई पाठ्यपुस्तकें पढ़ने को मिलेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत स्कूली शिक्षा के लिए तैयार की जा रही नई पाठ्यपुस्तकों के क्रम में अब दसवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जो अगले महीने से आनी शुरू जाएगी।

साथ ही मार्च 2027 तक सभी विषयों की नई पाठ्यपुस्तकें आ जाएगी। एनसीईआइटी ने यह पहल तब तेज की है, जब नौवीं कक्षा की सभी विषयों की नई पाठ्यपुस्तकें वह मौजूदा सत्र यानी 2026-27 में ला चुकी है। यह बात अलग है कि इनमें से सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की पाठ्यपुस्तकों को लाने में थोड़ी देरी हुई है।

यही वजह है कि वह दसवीं कक्षा की नई पाठ्यपुस्तकों को समय पर लाने के लिए पहले से ही सतर्क है। साथ ही यह सुनिश्चित करने में जुटी है, कि स्कूलों में अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी विषयों की नई पुस्तकें आ जाएं।