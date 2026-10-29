दिल्ली में EV चलाने वालों की मौज, 382 नई जगहों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन; PM e-Drive से 127 करोड़ मंजूर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत केंद्र सरकार ने राजधानी में 382 स्थानों पर चार्जिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए 127.16 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है।

इनमें से 180 स्थानों की दोबारा जांच के बाद वहां चार्जिंग व्यवस्था स्थापित करना उपयुक्त पाया गया है। इन स्थानों पर 12, 60 और 120 किलोवाट क्षमता वाले चार्जर लगाए जा सकेंगे। फिलहाल तकनीकी मंजूरी और निविदा की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक मालवाहक ट्रकों के लिए 10 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने को भी केंद्र ने 8.9 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत जल्द बड़ा बदलाव दिखेगा। इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए मिलेगा प्रोत्साहन दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग ढांचे काे विकसित करने के मामले में अब इलेक्ट्रिक मालवाहक ट्रकों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी है। इसके लिए राजधानी में 10 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को इन स्टेशनों के लिए 8.9 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। यहां अधिक क्षमता वाले 360 किलोवाट के 20 चार्जर लगाए जाएंगे। इससे भारी मालवाहक गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी और डीजल से चलने वाले ट्रकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। नौ महीने में बने 5,312 नए चार्जिंग प्वॉइंट ऊर्जा मंत्री सूद के अनुसार दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो गया है। राजधानी में 30 सितंबर 2026 तक कुल 14,225 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं।