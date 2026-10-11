म्यांमार से भारत लाई जा रही ₹43 करोड़ की ड्रग्स गुवाहाटी में जब्त, ट्रक के फ्यूल टैंकर में छिपाई थीं नशीली गोलियां
एनसीबी ने गुवाहाटी में म्यांमार से लाई जा रही 43 करोड़ की मेथामफेटामाइन टैबलेट्स जब्त कीं, जिसमें दो मणिपुर के तस्कर गिरफ्तार हुए।
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डिजिटल डेस्क, दिसपुर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने असम के गुवाहाटी में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 43 करोड़ की नशीली दवाओं की खेप जब्त की है। यह खेप म्यांमार से भारत के अन्य हिस्सों में भेजी जा रही थी। इस मामले में मणिपुर के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
एनसीबी की गुवाहाटी टीम ने 6 अक्टूबर को एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। अधिकारियों ने रास्ते में दो ट्रकों को रोककर उनकी सघन तलाशी ली। जांच के दौरान कुल 53.94 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टैबलेट्स बरामद की गईं। इस मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के रहने वाले हैं।
तेल टैंक में बने गुप्त केबिन में छिपाई गई थी नशीली दवा
एनसीबी के अनुसार, तस्करों ने ड्रग्स छिपाने के लिए ट्रकों के फ्यूल टैंकों में खास तरह के गुप्त केबिन बना रखे थे। तलाशी के दौरान अधिकारियों को इन टैंकों के अंदर से ड्रग्स के पैकेट मिले, जिन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया।
शुरुआती जांच से पता चला है कि ड्रग्स की यह खेप म्यांमार से भारत लाई गई थी। एनसीबी का कहना है कि इस जब्ती से एक बड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को झटका लगा है।
एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय सप्लायर्स, भारत में माल मंगाने वालों, फाइनेंसरों और ट्रांसपोर्टरों का पता लगाने में जुटी है, ताकि इस गिरोह को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
6 अन्य फरार आरोपी भी गिरफ्तार
एनसीबी की गुवाहाटी टीम ने एब्सकॉन्डर ड्राइव फोर्टनाइट यानी फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष पखवाड़ा के तहत एनडीपीएस मामलों में वांटेड 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए इन आरोपियों में 2 असम के, जबकि 1-1 आरोपी बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के रहने वाले हैं।
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