गुवाहाटी के नाइटक्लब में महिला से बदसलूकी और मारपीट मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, घटना का वीडियो हुआ था वायरल

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक नाइटक्लब में महिला के साथ मारपीट और उसके कपड़े उतारने के आरोप में नाइटक्लब के प्रबंधक सहित सात लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में तीन महिलाएं हैं।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और आरोपितों को गिरफ्तार किया।

आरोप है कि झगड़े के बाद बाउंसरों ने महिला के साथ मारपीट की और उसके कपड़े उतार दिए। यह घटना खानापारा क्षेत्र के नाइटक्लब में हुई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि नाइटक्लब 'द लोकल्स' देर तक कैसे खुला रहा, जबकि नियमों के अनुसार 12:30 बजे नाइटक्लब को बंद हो जाना चाहिए था।

वीडियो फुटेज से पता चला कि पीड़िता को बार के अंदर लगभग 2:30 बजे पीड़िता के साथ मारपीट की गई। उसके बाल और कपड़े खींचते हुए बेसमेंट की ओर खींचा गया। उसके कपड़े उतारे गए। इस दौरान महिला लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना में शामिल कई लोग उस नाइटक्लब से जुड़े थे या वहां के कर्मचारी थे, और बार के मैनेजमेंट ने इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को नहीं दी थी। इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।