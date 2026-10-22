मैसुरु दशहरा में ड्रोन शो ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3473 ड्रोन से बनाई मोर की भव्य आकृति

डिजिटल डेस्क, मैसुरु। कर्नाटक के ऊर्जा एवं पर्यटन मंत्री के.जे. जार्ज ने मैसुरु दशहरा समारोह में 3,473 ड्रोन से मोर की भव्य आकृति बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन (सीईएससी) की सराहना की है। उन्होंने 11 दिवसीय उत्सव के दौरान शहर की आकर्षक विद्युत सजावट की भी प्रशंसा की।

जॉर्ज ने कहा कि ऊर्जा विभाग और सीईएससी ने दशहरा की भव्यता को दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि बन्नीमंटप के परेड मैदान में चार दिनों तक आयोजित ड्रोन शो में विभिन्न रंगों और डिजाइनों से 12 आकर्षक आकृतियां बनाई गईं। इनमें मोर की आकृति प्रमुख आकर्षण रही।