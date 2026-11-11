मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे मिला दांतों वाला रहस्यमयी पत्थर, ग्रामीणों ने की विशेषज्ञ जांच की मांग

जेएनएन, रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नर्मदा नदी के पतई घाट पर मंगलवार शाम मिली रहस्यमयी आकृति ने ग्रामीणों में कौतूहल पैदा कर दिया। पत्थर जैसी दिखने वाली इस आकृति की बनावट विशालकाय जीव के जबड़े जैसी है।

इसके एक ओर 11 और दूसरी ओर सात दांत जैसी संरचनाएं उभरी हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि यह हजारों वर्ष पुराने मैमथ हाथी के जबड़े का जीवाश्म हो सकता है। हालांकि, इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। मंगलवार शाम कुछ बच्चे पतई घाट पर मिट्टी खोद रहे थे। करीब डेढ़ फीट गहराई में उन्हें जमीन में दबी यह आकृति दिखाई दी। ग्रामीणों के अनुसार, आकृति का बड़ा हिस्सा अब भी जमीन के भीतर है। आसपास पानी भर जाने के कारण इसे पूरी तरह बाहर नहीं निकाला जा सका।