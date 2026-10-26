'ये तो देशद्रोह है', PAK और कश्मीर को लेकर फारूक की टिप्पणी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताई आपत्ति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पहले ही भाजपा की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को मुस्लिम विद्वानों ने भी उनकी विवादित टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई।

नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता ने शनिवार को कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में एक रैली में कश्मीर पर केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठाया और कथित तौर पर दावा किया कि पड़ोसी देश उसकी ‘रक्षा’ कर रहा है। 'ये देशद्रोह...' अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन (एआईआईए) के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी निंदनीय है और यह देशद्रोह के बराबर है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है जबकि पाकिस्तान शुरू से अब तक भारत में लगातार आतंकी हमले करता रहा है।