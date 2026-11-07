मुंबई: घाटकोपर हाई-राइज इमारत में आग: 3 घायल, अधिकारियों को शक रॉकेट पटाखे से लगी आग
मुंबई के घाटकोपर पूर्व इलाके में शुक्रवार शाम एक हाई-राइज आवासीय इमारत में आग लगने से तीन लोग घायल हो ...और पढ़ें
HighLights
इमारत को एहतियातन खाली कराया गया
आग को लेवल-II कॉल घोषित किया गया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के घाटकोपर पूर्व इलाके में शुक्रवार शाम एक हाई-राइज आवासीय इमारत में आग लगने से तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों को शक है कि आग रॉकेट जैसे पटाखे से लगी हो सकती है।
मेयर रितु तावड़े के कार्यालय के बयान के अनुसार, आग शाम करीब 8:08 बजे पंतनगर के वल्लभ बाग लेन स्थित 21 मंजिला रॉयल अल्टेजा आवासीय इमारत की 20वीं मंजिल पर लगी। कुछ रिपोर्टों में इसे कुकरेजा पैलेस की 23वीं मंजिल भी बताया गया।
साईनाथ अवले (45) को 27 प्रतिशत जलने की चोटें आईं। उन्हें राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई गई। निरव लोदया (34) और राजेश लोदया (47) को पास के जायनोवा अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों की हालत भी स्थिर है।
आग को लेवल-II कॉल घोषित किया गया। मुंबई फायर ब्रिगेड ने कम से कम आठ फायर इंजन और अन्य उपकरण लगाकर दो घंटे से ज्यादा समय में आग पर काबू पाया।
इमारत को एहतियातन खाली कराया गया। किसी के फंसे होने की जांच के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय नागरिक वार्ड कार्यालय के कर्मी राहत और बचाव कार्य में शामिल रहे।