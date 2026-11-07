मुंबई: घाटकोपर हाई-राइज इमारत में आग: 3 घायल, अधिकारियों को शक रॉकेट पटाखे से लगी आग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के घाटकोपर पूर्व इलाके में शुक्रवार शाम एक हाई-राइज आवासीय इमारत में आग लगने से तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों को शक है कि आग रॉकेट जैसे पटाखे से लगी हो सकती है।

मेयर रितु तावड़े के कार्यालय के बयान के अनुसार, आग शाम करीब 8:08 बजे पंतनगर के वल्लभ बाग लेन स्थित 21 मंजिला रॉयल अल्टेजा आवासीय इमारत की 20वीं मंजिल पर लगी। कुछ रिपोर्टों में इसे कुकरेजा पैलेस की 23वीं मंजिल भी बताया गया।⁠

साईनाथ अवले (45) को 27 प्रतिशत जलने की चोटें आईं। उन्हें राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई गई। निरव लोदया (34) और राजेश लोदया (47) को पास के जायनोवा अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों की हालत भी स्थिर है।