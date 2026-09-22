मुकेश अंबानी बंगाल में कर सकते हैं बड़ा प्रोजेक्ट शुरू, सीएम शुभेंदु से मुलाकात; क्या बना प्लान ?

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में बड़े निवेश को आकर्षित करने की कोशिश के तहत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात की।

अंबानी के आवास एंटीलिया में हुई बैठक में बंगाल में औद्योगिक विकास, रिलायंस के कारोबार विस्तार, निवेश और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान रिलायंस की ओर से राज्य में और निवेश में रुचि जताए जाने की बात सामने आई है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक्स पर बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बातचीत में बंगाल में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। राज्य में निवेश के लिए अनुकूल अवसरों और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर भी चर्चा हुई।