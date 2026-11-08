दुष्कर्म पीड़िता के लिए दीपावली की छुट्टी के बावजूद खुला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, 26 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति

जेएनएन, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई 14 वर्षीय नाबालिग को 26 सप्ताह एक दिन का गर्भ चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है। मामले की सुनवाई के लिए शनिवार को दीपावली की छुट्टी के बावजूद कोर्ट खोला गया।

जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने कमलाराजा अस्पताल और जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन को अनुभवी डॉक्टरों की टीम बनाकर प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया। शिवपुरी जिले के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट से दिशा-निर्देश मांगे थे।

मेडिकल बोर्ड की पहली रिपोर्ट में उचित सुविधाओं के साथ गर्भसमापन संभव बताया गया, लेकिन स्पष्ट राय नहीं दी गई। कोर्ट के दोबारा स्पष्टीकरण मांगने पर बोर्ड ने कहा, पीड़िता की ईको रिपोर्ट सामान्य है और रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कर प्रक्रिया की जा सकती है।