उदयपुर में चुनावी रंजिश का खूनी अंत: चचेरे भाई को वोट न देने पर मां की रॉड मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, उदयपुर। उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के महुवाड़ा गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश ने एक परिवार में खूनी रूप ले लिया।

चुनाव में भतीजे को वोट नहीं देने की बात पर हुए विवाद में एक बेटे ने अपने ही माता-पिता पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में मां की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे राहुल परमार शराब के नशे में घर पहुंचा। यहां उसने अपने पिता लालचंद से इस बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया कि उन्होंने सरपंच चुनाव में उसके चचेरे भाई (भतीजे) को वोट क्यों नहीं दिया।

दरअसल, चुनाव में लालचंद के एक भाई की पत्नी और दूसरे भाई का बेटा आमने-सामने चुनाव मैदान में थे। चुनाव परिणाम में भाई की पत्नी विजयी रही, जबकि भतीजे को हार का सामना करना पड़ा। इसी बात को लेकर हुए विवाद में राहुल ने लोहे की रॉड से पिता पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने आई मां पुष्पा देवी के सिर पर भी रॉड से जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ीं।