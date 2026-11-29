जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू से आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की पूछताछ में कई अहम राजफाश हुए हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार, सुब्बू ने परिचित सराफा कारोबारियों और ज्वेलरों के माध्यम से घोटाले की रकम से अनवर ढेबर के लिए 200 किलो से अधिक सोना खरीदा था। वह शराब सिंडिकेट में फंड मैनेजर यानी मनीमैन की भूमिका निभाता था और अनवर ढेबर का करीबी सहयोगी माना जाता था।

जांच के मुताबिक, सुब्बू ने तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की नकदी का प्रबंधन किया और हवाला के जरिए रकम विदेश भेजी।

15 जिलों की सरकारी शराब दुकानों से पार्ट-बी की बिक्री की नकदी उसके सहयोगी रायपुर के गोलछा अपार्टमेंट लाते थे। यहां रकम की गिनती के बाद अनवर के बताए लोगों तक पहुंचाई जाती थी।

वर्ष 2019 से 2023 के बीच डिस्टिलरियों में बिना आबकारी शुल्क चुकाए अतिरिक्त शराब बनवाई जाती थी। डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर इसे सरकारी दुकानों से बेचा जाता था। इसके बदले सुब्बू को प्रति पेटी 50 रुपये कमीशन मिलता था।

वाट्सएप चैट में मिला लेनदेन का ब्योराअनवर के निर्देश पर सुब्बू पार्ट-बी शराब के उत्पादन, खाली बोतलों की आपूर्ति, सप्लायर और लोगों की तैनाती का प्रबंधन करता था।

अमित सिंह के साथ दिल्ली से नकली होलोग्राम लाकर डिस्टिलरियों तक पहुंचाने में भी उसकी भूमिका सामने आई है। दोनों के वाट्सएप चैट में शराब की गाड़ियों, बिक्री और बकाया रकम का हिसाब मिला है।

दुबई में रहकर संभालता था नेटवर्क

सुब्बू अक्टूबर 2022 में परिवार के साथ दुबई फरार हो गया था। वहां वह बोस्टन नाम की कंपनी में मैनेजर था। इंटरपोल ने अगस्त 2026 में उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया था।