मानसून की विदाई से पहले मौसम का यूटर्न, 9 राज्यों में झमाझम बारिश; महाराष्ट्र में सूखा घोषित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून की विदाई के बीच अचानक मौसम में यूटर्न ले लिया है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे कम दबाव के कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो रही है।

भारी बारिश के कारण कई जगह बाढ़, भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में भी देर शाम बेमौसम बारिश हुई, लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र में सरकार ने सूखे का एलान कर दिया है। यूपी में बीते 24 घंटे में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में सामान्य से करीब 19 गुना ज्यादा बारिश हुई। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 125.8 मिमी बारिश दर्ज हुई। भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने से राज्य में 45 लोगों की मौत हुई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।

ओडिशा के 9 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलगे दो-तीन दिन कर भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा के 9 जिलों में फ्लैश फ्लड के अलर्ट के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालासोर जिले के 91 गांवों के 14,600 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। इस बीच बंगाल की खाड़ी से आया मौसम तंत्र और पश्चिमी विक्षोभ एक साथ सक्रिय होने से इसकी वापसी धीमी पड़ गई है। ये सिस्टम नमी लेकर आगे बढ़ रहा है, इसी कारण बारिश हो रही है।