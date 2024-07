Monsoon 2024: दिल्ली, UP और बिहार में झमाझम बरस रहे मेघ, असम में बाढ़ ने बढ़ाई चिंता; गोवा में थमे रेल के पहिए

मौसम विभाग ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बुधवार को भी भारी बारिश होने की संभावना है। सेन के मुताबिक, बिहार में भारी बारिश होने का सिलसिला गुरुवार तक जारी रह सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 12 जुलाई से पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी वैज्ञानिक के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी इस दौरान भारी बारिश हो सकती है।

#WATCH | Delhi: IMD scientist Soma Sen says, "If we look at the current situation, monsoon trough surface is still in Bay of Bengal in wake of which moisture still continues a bit in North India. But in the upper levels, monsoon trough has begun shifting towards the north. Due… pic.twitter.com/vfOJgsILlq— ANI (@ANI) July 10, 2024