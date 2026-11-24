डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े मलयालम साप्ताहिक केसरी की तारीफ किए जाने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

मोहनलाल ने सोमवार को पत्रिका के देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा था कि राष्ट्र का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, तभी उसकी संस्कृति भी जीवित रह सकेगी। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

केरलम के कोझिकोड में केसरी की पहल पर स्थापित मातंगी मल्टीमीडिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो का उद्घाटन करते हुए अभिनेता ने कहा कि इस प्रकाशन की शुरुआत आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं ने की थी, जिन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित पत्रकारिता की कल्पना की थी। उन्होंने केसरी को साहस, वीरता, राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया।

मोहनलाल ने पी. परमेश्वरजी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने केसरी के माध्यम से स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद के विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने एमए सिरस के योगदान की भी सराहना की। अभिनेता ने कहा कि राष्ट्र तभी बच सकता है, जब उसकी संस्कृति सुरक्षित रहे। देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान जताते हुए उनके समर्पण को देशभक्ति की मिसाल बताया।

कांग्रेस ने आरएसएस की विचारधारा पर उठाए सवाल मोहनलाल के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या संगठन भारत की विविधता, हजारों भाषाओं, विभिन्न धार्मिक परंपराओं और साझा सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करता है? हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी अभिनेता की अपनी विचारधारा हो सकती है और वह अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है।

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार और उससे जुड़े संगठन सांस्कृतिक पहचान बचाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो युवाओं को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? वहीं, कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने मोहनलाल के बयान को ज्यादा महत्व देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसे चापलूसी कहें या कुछ और, इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है।