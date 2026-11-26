डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के बाद विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष में सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने के प्रस्ताव के बाद शुक्रवार को 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक सेवा तीर्थ में होगी एक बजे शुरू होगी।

इस बैठक में सत्र के एजेंडे, विधायी कामकाज और संसद के भीतर अपनाई जाने वाली रणनीति पर मंथन होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस ने भी शाम 4.30 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें विशेष सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी।

सरकार ने बुलाया विशेष सत्र संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से दोनों सदनों की बैठक दोबारा बुलाने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर को बुलाई गई है। कामकाज की जरूरतों को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिसंबर तक चल सकती है।

सत्र की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार दोपहर 1 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में सामने आने वाले विषयों और सरकारी कामकाज की प्राथमिकताओं के आधार पर संसद में सरकार की रणनीति तय की जाएगी। जरूरी विधायी कार्यों के साथ-साथ संभावित विधेयकों और विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब देने की रूपरेखा पर भी चर्चा हो सकती है।