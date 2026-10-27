4 राज्य, 28 MLC सीट... यूपी-बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में काउंटिंग जारी; कौन आगे-कौन पीछे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र विधान परिषद की 28 सीटों पर शुक्रवार, 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। आज मंगलवार, 27 अक्टूबर को MLC की इन सीटों पर चुनावी नतीजे सामने आने हैं। फिलहाल चारों राज्यों में काउंटिंग जारी है।

उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र 5 MLC सीटों के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बिहार के पहले रुझान में नरेंद्र सिंह आगे बिहार विधान परिषद चुनाव का पहला रुझान सामने आया है। पहले राउंड की गिनती के बाद तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा समर्थित उम्मीदवार नरेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह के घर जश्न, पटना में हंगामा MLC चुनाव की मतगणना के बीच अनंत सिंह के समर्थकों ने अभी से मिठाइयां बांटना शुरू कर दी हैं। अनंत सिंह के समर्थक जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार की हार से खुश हैं। उनका कहना है JDU ने उनके नेता को बाहर करके बहुत बड़ी गलती की है।

पटना में मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा चल रहा है। एक कर्मचारी जैसे ही मतगणना केंद्र के अंदर से फाइलें लेकर बाहर आया, तब लोगों ने उसे घेर लिया और हाथ में से फाइलें लेकर खोल दीं। इस दौरान लोगों ने फर्जी वोट के नारे लगाए। ये किस तरह की फाइलें हैं, इनमें क्या दर्ज है, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है।