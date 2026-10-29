'रील्स बनाने के लिए मारा छापा', केएन नेहरू से जुड़े ठिकानों पर तलाशी को लेकर स्टालिन ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि तिरुचिरापल्ली ईस्ट उपचुनाव से पहले सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) सरकार विजिलेंस रेड का इस्तेमाल एक राजनीतिक तमाशे के तौर पर कर रही है।

स्टालिन ने यह भी कहा कि इन छापों से डीएमके कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने गुरुवार को तमिलनाडु में 25 जगहों पर छापेमारी की। ये जगहें पूर्व मंत्री और डीएमके नेता के.एन. नेहरू से जुड़ी हैं। यह कार्रवाई नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में भर्तियों से जुड़े 634 करोड़ रुपये के कथित नौकरी के बदले पैसे घोटाले के सिलसिले में की गई है।

'रोड शो करें कि रेड शो' द्रविड़ मुनेत्र कड़गम प्रमुख स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में इस कार्रवाई को प्रतिशोध की राजनीति करार दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

स्टालिन ने कहा, "मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु को एक ऐसा राज्य बना दिया है जहां महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अब सुरक्षित नहीं हैं। अब वे सोच रहे हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने और मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज के लिए रोडशो करें या रेडशो करें।"

'पूर्व मंत्रियों को चुन-चुनकर बनाया जा रहा निशाना' डीएमके प्रमुख ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह पूर्व मंत्रियों को चुन-चुनकर निशाना बना रही है, जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है।

उन्होंने कहा, "टीवीके एक तरह की वॉशिंग मशीन बन गई है। भ्रष्ट लोगों को अपने पाले में लाकर उन्हें सौदेबाजी का मोहरा बना रही है। यह पार्टी केवल डीएमके सरकार के पूर्व मंत्रियों को निशाना बनाकर बदले की राजनीति कर रही है। हमेशा की तरह यह कोशिश कानून के सामने फेल हो जाएगी और जनता के सामने इसे शर्मिंदा होना पड़ेगा!"

'रील्स बनाने के लिए की गई छापेमारी' इन छापों को आगामी उपचुनाव से जोड़ते हुए स्टालिन ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई का मकसद सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करना और विजय को राजनीतिक मुद्दे देना था। उन्होंने कहा, "तिरुचिरापल्ली ईस्ट उपचुनाव के लिए रील्स बनाने और मुख्यमंत्री को मंच पर पंच डायलॉग की आड़ में चिल्लाने का मौका देने के लिए की गई ये छापेमारी डीएमके के सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता के पैर के नाखून को भी नहीं हिला सकती!"