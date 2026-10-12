त्वचा रोगों के इलाज को लेकर आयुष मंत्रालय ने की बड़ी पहल, जारी किए दिशानिर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोरायसिस, सफेद दाग और फंगल इंफेक्शन जैसी त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने बड़ी पहल की है।

मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के तहत इन बीमारियों की रोकथाम, पहचान और उपचार के लिए मानक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस पहल का मकसद उपचार के तरीकों में एकरूपता लाना, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सकीय तौर-तरीकों को बढ़ावा देना और चिकित्सकों को मरीजों के इलाज में बेहतर निर्णय लेने में मदद करना है।

योग को भी किया गया शामिल स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा तैयार इन दिशानिर्देशों में योग को भी शामिल किया गया है। गाइडलाइन को अंतिम रूप देने से पहले दिल्ली सरकार के आयुष निदेशालय के सहयोग से इनका परीक्षण किया गया। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों ने हिस्सा लिया।