हादसे से पांच सेकेंड पहले 162 किमी प्रति घंटा थी मिनी कूपर की रफ्तार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

पीटीआई, कोच्चि। केरल के कोच्चि में पिछले महीने मिनी कूपर कार से हुई दुर्घटना मामले में कार बनाने वाली कंपनी बीएमडब्ल्यू की तकनीकी जांच रिपोर्ट से पता चला है कि हादसे से पांच सेकेंड पहले कार 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी।

पुलिस ने बताया कि बीएमडब्ल्यू के क्रैश डाटा विश्लेषण में यह भी सामने आया कि चालक और मामले के मुख्य आरोपित सुहैल ने दोपहिया वाहन से टकराने से करीब एक सेकंड पहले ब्रेक लगाए थे। उस समय कार की रफ्तार 144 किमी प्रति घंटा थी।