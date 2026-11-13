दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं हो गई ठप, हजारों लोगों को आउटलुक खोलने में हुई परेशानी; OpenAI भी प्रभावित

रॉयटर, नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख सेवाओं माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक, टीम्स और कंपनी के अन्य ऐप्स में गुरुवार को हजारों उपयोगकर्ताओं के लिए पांच घंटे से ज्यादा समय तक व्यवधान रहा। इस आउटेज का असर ओपनएआई और एंथ्रोपिक की एआई सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टर्स पर भी पड़ा।

भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े चार बजे तक माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह प्रभावित सर्वरों को फिर से सेवा में लाने का प्रयास कर रहा है। सीमित रिकवरी दिख रही थी और उपयोगकर्ता धीरे-धीरे दोबारा कनेक्ट हो रहे थे। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, आउटलुक संबंधी शिकायतें भारतीय समयानुसार रात करीब 11:30 बजे पर 1,38,058 के शिखर पर पहुंच गई थीं, जो शाम तक घटकर करीब 34,490 रह गईं। कंपनी ने पहले बताया था कि कई सर्वर अप्रत्याशित रूप से अनुपलब्ध हो गए थे। इसका कारण बढ़ा हुआ लोड था, न कि ट्रैफिक में वृद्धि। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने कहा कि हम माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं, खासकर एक्सचेंज ऑनलाइन में उपयोगकर्ताओं को हो रही समस्याओं की रिपोर्टों से अवगत हैं और जांच कर रहे हैं।