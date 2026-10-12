तमिलनाडु के मेट्टूर में बड़ा हादसा: खड़ी प्राइवेट बस से टकराई सरकारी बस, 26 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। सोमवार को तमिलनाडु के मेट्टूर इलाके में नवापट्टी के पास एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। यहां एक सरकारी बस एक खड़ी प्राइवेट बस के पिछले हिस्से से जा टकराई, जिसमें कम से कम 26 यात्री घायल हो गए। यह घटना सुबह के समय हुई जब दोनों बसें मेट्टूर-इरोड मार्ग पर थीं।

अधिकारियों के अनुसार, सरवाना मुथु द्वारा चलाई जा रही प्राइवेट बस मेट्टूर बस स्टैंड से इरोड की ओर जा रही थी। यात्रियों को लेने के लिए वह नवापट्टी बस स्टॉप के पास रुकी हुई थी। तभी कोयंबटूर जा रही एक सरकारी बस पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि सरकारी बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।