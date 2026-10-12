बक्सर में भीषण सड़क हादसा:  NH-922 पर डंपर-ट्रेलर टक्कर, चालक-खलासी की मौत; यूपी के रहने वाले थे दोनों

संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। पटना-बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 922 पर नया भोजपुर थाना क्षेत्र के प्रताप सागर में सोमवार की अहले सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। प्रताप सागर गांव के समीप सरकारी बोरिंग के पास सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से डंपर टकरा गया।

हादसे में डंपर चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों युवक उसमें फंस गए। मृतकों की पहचान, यूपी के रहने वाले थे दोनों मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी रामविलास यादव के 25 वर्षीय पुत्र रामानंद यादव (चालक) और 22 वर्षीय ललित यादव (खलासी) के रूप में हुई है। दोनों की मौत की खबर से उनके परिजनों में शोक की लहर है।

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों ने हादसे की सूचना नया भोजपुर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया। डंपर के केबिन में दोनों युवक बुरी तरह फंसे हुए थे। केबिन क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद जेसीबी की मदद से केबिन को काटकर दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। हादसे की भयावहता देखकर मौके पर जुटे लोग भी स्तब्ध रह गए। झपकी आने से हादसे की आशंका प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, डंपर चलाने के दौरान चालक को झपकी आ गई होगी, जिसके कारण वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गया। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वजह स्पष्ट हो सकेगी। एनएच-922 पर लगातार हो रहे सड़क हादसे गौरतलब है कि एनएच-922 पर प्रताप सागर और आसपास के इलाकों में अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस हादसे ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों से टक्कर की आशंका को देखते हुए सतर्कता और सुरक्षा उपायों की जरूरत महसूस की जा रही है। परिजनों को दी जा रही सूचना, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी नया भोजपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष ने हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी जा रही है।