मेटा का ऐतिहासिक समझौता: बच्चों की सुरक्षा दावों पर 16.68 अरब डॉलर का करेगा भुगतान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेटा प्लेटफॉर्म ने अमेरिका के 29 राज्यों द्वारा लाए गए उन दावों को निपटाने के लिए 16.68 अरब डॉलर तक का भुगतान करने पर सहमति जताई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे।

उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी दी गई और नाबालिगों से व्यक्तिगत डाटा गलत तरीके से एकत्र किया गया। यह समझौता कैलिफोर्निया में एक संघीय परीक्षण के दौरान किया गया। इस समझौते से बच्चों और किशोरों पर इंटरनेट मीडिया के प्रभाव के संबंध में सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक का अंत हुआ। समझौते के हिस्से के रूप में, मेटा अमेरिका में फेसबुक और इंस्टाग्राम के किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए दैनिक उपयोग सीमाएं और रात के समय में पहुंच पर प्रतिबंध जैसे बदलाव भी लागू करेगा। हालांकि, कंपनी ने समझौते के हिस्से के रूप में किसी भी गलत काम और जिम्मेदारी से इनकार किया है। समझौते की खबर के बाद मेटा के शेयरों में प्री-मार्केट ट्रेडिंग में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने कैलिफोर्निया, कोलोरेडो, केंटकी और न्यू जर्सी में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन किया। राज्यों ने यह भी आरोप लगाया कि मेटा ने संघीय बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया।

राज्यों ने आगे आरोप लगाया कि कंपनी ने बच्चों के डाटा का उपयोग मशीन-लर्निंग और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। मेटा ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर युवा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए हैं। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि वह अपनी सेवाओं को आकर्षक बताकर उपभोक्ताओं को गलत जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि सोशल मीडिया की लत को औपचारिक रूप से एक मनोवैज्ञानिक स्थिति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। परीक्षण से पहले, मेटा ने कहा था कि चार राज्यों ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक के दंड की मांग की थी, हालांकि राज्यों ने संकेत दिया था कि यह आंकड़ा 200 अरब डॉलर के करीब हो सकता है। वे अतिरिक्त क्षतिपूर्ति और अदालत के आदेश भी मांग रहे थे, जो मेटा के प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता को दर्शाते हैं, जिसमें संभावित रूप से बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकना शामिल है। यह समझौता युवा मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट मीडिया के प्रभाव के संबंध में एक व्यापक कानूनी लड़ाई के बीच आया है। मेटा, स्नैप, यूट्यूब की मूल कंपनी अल्फाबेट और टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस हजारों मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके प्लेटफॉर्म को जानबूझकर ऐसे फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है जो बच्चों और किशोरों के बीच अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।