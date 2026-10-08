फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कसेगी नकेल, बच्चों के यौन शोषण से निपटने के लिए नया AI टूल लॉन्च

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण का पता लगाने और रोकने के लिए नए एआइ टूल पेश किए हैं और अपने एड रिव्यू सिस्टम को मजबूत किया है। नए उपायों में "साइनपोस्टिंग" का पता लगाने के लिए एक व्यापक भाषा माडल प्रणाली शामिल है। ये विज्ञापन ऐसे होते हैं, जो हानिरहित प्रतीत होते हैं, लेकिन यूजर्स को अवैध सामग्री की ओर ले जाते हैं।

कंपनी ने बताया कि जनवरी और जून 2026 के बीच, मेटा ने भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े 53 लाख कंटेंट पर कार्रवाई की। दुनिया भर में, मेटा ने इसी दौरान ऐसे 3.32 करोड़ कंटेंट पर कार्रवाई की। कंपनी ने कहा कि बच्चों को निशाना बनाने वाले पकड़े जाने से बचने के लिए विज्ञापनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।