पीएम की ओर से दीवाली पर आठ हजार रुपये की मदद वाले संदेश हैं फर्जी, गुजरात पुलिस ने सावधान रहने को कहा

पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात पुलिस ने लोगों को उन फर्जी संदेश (मैसेज) से सावधान रहने को कहा है, जिनमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दीवाली पर 8,000 रुपये की नकद सहायता दे रहे हैं।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन संदेश के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करने से आपका वाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है और आपकी बैंकिंग की जानकारी चोरी हो सकती है।

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि साइबर ठग इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर ये संदेश दे रहे हैं। वे त्योहार के मौसम और आसानी से पैसे मिलने का लालच देकर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए फंसा रहे हैं।

कहा गया है कि इन फर्जी संदेशों में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री की ओर से दिवाली के मौके पर लोगों को 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं। लिंक पर क्लिक करने पर यूजर एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां दावा किया जाता है कि उन्हें इस नकद राशि के लिए चुना गया है।