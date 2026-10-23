मेघालय के 3 और विधायकों ने थामा NPP का दामन, स्पीकर थॉमस संगमा ने दी विलय को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, शिलांग। मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थामस ए. संगमा ने शुक्रवार को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के तीन विधायकों के सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) में विलय को मान्यता दे दी। यह घटनाक्रम यूडीपी के आठ विधायकों के भाजपा में विलय के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसके बाद अब विधानसभा में यूडीपी का केवल एक विधायक बचा है।

अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ उनके विलय को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि इन तीन विधायकों को मेघालय विधानसभा में एनपीपी सदस्यों के रूप में सीटें आवंटित की जाएं।