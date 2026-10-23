मेघालय के 3 और विधायकों ने थामा NPP का दामन, स्पीकर थॉमस संगमा ने दी विलय को मंजूरी
मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थामस ए. संगमा ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के तीन विधायकों के सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) में विलय को मान्यता दी है।
HighLights
स्पीकर ने तीन यूडीपी विधायकों के एनपीपी में विलय को मान्यता दी।
यह विलय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्वीकार किया गया।
यूडीपी के अब विधानसभा में केवल एक विधायक शेष हैं।
डिजिटल डेस्क, शिलांग। मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थामस ए. संगमा ने शुक्रवार को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के तीन विधायकों के सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) में विलय को मान्यता दे दी। यह घटनाक्रम यूडीपी के आठ विधायकों के भाजपा में विलय के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसके बाद अब विधानसभा में यूडीपी का केवल एक विधायक बचा है।
अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ उनके विलय को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि इन तीन विधायकों को मेघालय विधानसभा में एनपीपी सदस्यों के रूप में सीटें आवंटित की जाएं।
इन तीनों ने 17 अक्टूबर को अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया था कि उन्होंने एनपीपी में विलय का फैसला किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वे विधानसभा में यूडीपी विधायक दल का कम से कम दो-तिहाई हिस्सा हैं।
आदेश के अनुसार, अध्यक्ष ने तीनों को अपने पत्र की सामग्री की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने का निर्देश दिया था। वे 19 अक्टूबर को अध्यक्ष के सामने पेश हुए, अपने पत्र की पुष्टि की और विलय के अपने फैसले को दोहराया।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार
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