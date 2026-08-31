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मेघालय में पुलिस मुठभेड़ में अंतरराज्यीय गिरोह के 4 बदमाश ढेर, नाका चेकिंग के दौरान हुई गोलीबारी

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Mon, 31 Aug 2026 04:00 AM (IST)

मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स में पुलिस मुठभेड़ में एक अंतरराज्यीय गिरोह के चार सदस्य मारे गए।

मेघालय में पुलिस मुठभेड़ में अंतरराज्यीय गिरोह के 4 बदमाश ढेर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मेघालय में पुलिस मुठभेड़ में अंतरराज्यीय गिरोह के 4 बदमाश ढेर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. पूर्वी गारो हिल्स में पुलिस मुठभेड़ में चार बदमाश ढेर।

  2. गिरोह डकैती, अपहरण, वसूली जैसे गंभीर अपराधों में शामिल था।

  3. बदमाश NHIDCL अधिकारियों के अपहरण की साजिश रच रहे थे।

डिजिटल डेस्क, शिलॉन्ग। मेघालय में एक अंतरराज्यीय गिरोह के चार सदस्य पूर्व गारो हिल्स जिले में रविवार सुबह सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मारे गए बदमाश डकैती, अपहरण, वसूली के मामले में आरोपित थे।

पूर्व गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक पवार एस वसंतराव ने कहा, गिरोह मेघालय और असम में सक्रिय था और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के अपहरण की साजिश रच रहा था। मुठभेड़ तड़के करीब चार बजे हुई।

नाका चेकिंग के दौरान हुई गोलीबारी

हथियारों से लैस लोगों के सोंगसाक की ओर बढ़ने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद एंटी-टेरर स्क्वॉड (एटीएस) और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच के लिए जब एक वाहन को रोका, तो वाहन में सवार बदमाशों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोली चला दी। सुरक्षाकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की।

दो पिस्तौल और कारतूस बरामद 

मुठभेड़ में घायल बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मारे गए बदमाशों की पहचान उत्तर गारो हिल्स के अल्लासन मारक और असम के गोलपारा जिले के सुस्टम राभा, कलाम अली और बबिदुल इस्लाम के रूप में की गई है। वाहन से दो पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। एक पिस्तौल पर बेरेटा लिखा था।

मारक हाल ही में हुए डामरा फायरिंग मामले में मुख्य आरोपित था, जिसमें एक व्यवसायी की हत्या की गई थी। राभा के खिलाफ असम और मेघालय में डकैती, अपहरण, और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। अली असम में अपहरण, वसूली, हमले में शामिल था।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)