'वीजा जारी करना या रद करना सरकार का संप्रभु विशेषाधिकार', भारत समिट पर विदेश मंत्रालय की दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत के वीजा संबंधी फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि ये किसी भी देश या सरकार के संप्रभु कार्य हैं। यह प्रतिक्रिया कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत समिट में आमंत्रित 100 से अधिक विदेशी वक्ताओं को भारत में प्रवेश न दिए जाने या उनके वीजा रद किए जाने के आरोपों के बीच आई।

विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने द्विसाप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मैं कहना चाहूंगा, और आप सभी जानते हैं, कि वीजा मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु कार्य हैं। यही मेरा कहना है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कई विदेशी प्रतिनिधियों को पहले विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन बाद में उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया या वीजा रद कर दिए गए। विपक्ष का दावा है कि ये फैसले गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिए गए।

दो दिवसीय भारत समिट 2026 हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को हो रहा है। इसमें करीब 1,000 प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और विचारक 70 देशों से शामिल हैं। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित इस समिट में वैश्विक भू-राजनीति, लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रगतिशील राजनीति पर चर्चा हो रही है।

नॉर्वेजियन पत्रकार का मामला इस विवाद में नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग का मामला खासतौर पर चर्चा में है। उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद जाने से ठीक पहले उनका भारतीय वीजा रद कर दिया गया। वे मीडिया और प्रेस स्वतंत्रता पर एक पैनल चर्चा में भाग लेने वाली थीं।

लिंग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें नॉर्वे में भारतीय दूतावास से वीजा मिला था, लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले ऊपर से आदेश पर वीजा रद हो गया। उन्होंने मई में ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस स्वतंत्रता और पत्रकारों से सवाल न लेने को लेकर सवाल भी किए थे।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वीजा वाले पत्रकारों को भी गृह मंत्रालय ने रोक दिया। उन्होंने कहा, क्या मोदी जी से सवाल पूछना अपराध है? सवाल पूछना पत्रकारों का काम है। जवाब देना या न देना मोदी जी पर निर्भर है।