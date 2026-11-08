नोएडा-दिल्ली एनसीआर में महाजाम: त्योहारों की भीड़ से रेंग रहे वाहन, सेक्टर 62 से मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा गाड़ियों का लंबा तांता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। त्योहारों की खरीदारी और घर जाने वाले लोगों की भारी भीड़ के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर आज भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं और लोग घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं।

नोएडा सेक्टर 62 और मेरठ एक्सप्रेसवे: सेक्टर 62 मॉडल टाउन कट के पास से लेकर मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। अंडरपास से ठीक पहले वाहनों का भारी दबाव होने के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है।

परी चौक और गौर सिटी (ग्रेटर नोएडा): ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे 'परी चौक' पर चारों तरफ से आने वाले वाहन रेंग रहे हैं। वहीं, वेस्ट की ओर गौर सिटी चार मूर्ति चौराहे पर भी स्थिति बेहद खराब है, जहां पीक आवर्स के चलते ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या बनी हुई है।

दादरी-सूरजपुर रोड: औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र को जोड़ने वाले दादरी-सूरजपुर मार्ग पर भी वाहनों का भारी रेला देखा जा रहा है। यहां सड़कों पर क्षमता से अधिक गाड़ियां होने के कारण महाजाम की स्थिति है। दिल्ली-बदरपुर-फरीदाबाद मार्ग: दिल्ली को हरियाणा (फरीदाबाद) से जोड़ने वाले बदरपुर रोड पर भी ट्रैफिक पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। त्योहारों के कारण कमर्शियल वाहनों और निजी गाड़ियों की संख्या अचानक बढ़ने से यह रूट पूरी तरह ब्लॉक हो गया है।