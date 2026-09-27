गुवाहाटी के होमस्टे में 22 की छात्रा की संदिग्ध मौत पर बवाल, सड़क जाम कर हुआ विरोध प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी की 22 साल की छात्रा शनिवार को शहर के बाहरी इलाके धरपुर के एक होमस्टे में मृत पाई गई। पुलिस ने उसके कथित प्रेमी को हिरासत में लिया है और मामले के सिलसिले में उससे पूछताछ कर रही है। वहीं, घटना को लेकर इलाके में जबरदस्त आक्रोश फैल गया।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) वेस्ट बालिन देउरी ने बताया कि मृतक की पहचान निमिषा ठाकुरिया के तौर पर हुई है और मुख्य संदिग्ध की पहचान आशिक अली (26) के तौर पर हुई है। होमस्टे में साथ रहे रहे थे दोनों देउरी के मुताबिक, पुलिस ने आशिक को गराल प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हिरासत में लिया, जहां वह निमिषा को मेडिकल जांच के लिए एक कॉमन दोस्त समेत दो अन्य लोगों के साथ ले गया था। बाद में उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया।

देउरी ने कहा, "घटना के समय निमिषा और आशिक दोनों धरपुर में होमस्टे में साथ रह रहे थे। आशिक का दावा है कि निमिषा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, यह सच है या झूठ यह जांच के दौरान पता चलेगा। हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।" डीसीपी ने बताया कि निमिषा और आशिक इस महीने पांच बार होमस्टे गए थे और उन्हें बिना सही वेरिफिकेशन के रहने की इजाजत दी गई थी।