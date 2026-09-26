'मां, ये मुझे मार डालेंगे', गुवाहाटी के होमस्टे में 22 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत; बॉयफ्रेंड आसिफ अली गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22 वर्षीय सोशियोलॉजी की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की शहर के बाहरी इलाके गराल स्थित एक होमस्टे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने उसके साथ ठहरे 26 वर्षीय बॉयफ्रेंड आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस को यह मामला प्राथमिक जांच में हत्या का लग रहा है, हालांकि आरोपी का दावा है कि छात्रा ने आत्महत्या की है। पुलिस की शुरुआती जांच और बयान गुवाहाटी वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलिन देओरी के अनुसार, घटना की सूचना धारापुर स्थित एक स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से मिली, जहां छात्रा को बेहोशी की हालत में लाया गया था। इसके बाद उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

डीसीपी देओरी ने बताया, आरोपी आसिफ अली का कहना है कि यह आत्महत्या है, लेकिन हमें उसकी बात पर यकीन नहीं है। मौके पर या शव पर खून के निशान नहीं मिले हैं। हमारी जांच जारी है और हमें अंदेशा है कि यह हत्या का मामला हो सकता है।

पुलिस ने होमस्टे के मालिक, केयरटेकर और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 'मां, वे मुझे मार डालेंगे' पीड़िता के परिवार के दोस्त गौतम दास ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि निमिषा शाम 5 बजे घर से दोस्त के पास जाने की बात कहकर निकली थी। रात 10 बजे तक उसने परिवार को बताया कि वह दोस्त के घर ही रुकेगी।

हालांकि, रात करीब 2 बजे उसने अपनी मां को फोन किया। दास के अनुसार, निमिषा रो रही थी और उसने बार-बार कहा, मां, वे मुझे मार डालेंगे। इसके तुरंत बाद उसका फोन छीन लिया गया और संपर्क टूट गया। परेशान होकर परिजन तुरंत आजारा पुलिस स्टेशन पहुंचे। बाद में पुलिस को स्वास्थ्य केंद्र से एक लड़की के भर्ती होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिवार GMCH पहुंचा। केयरटेकर ने सुनी थी चिल्लाने और रोने की आवाजें होमस्टे के केयरटेकर और कुक बिपुल बाइलुंग ने घटना की रात का आंखों देखा हाल बयां किया। उन्होंने बताया कि रात में उन्होंने एक पुरुष की चिल्लाने की आवाज सुनी, जो कह रहा था, दादा, उठो, उठो।

बाइलुंग ने कहा, जब हम आवाज की दिशा में गए, तो कमरे में एक लड़का लड़की के शरीर को पकड़े हुए था और लड़की फर्श पर पड़ी हुई थी। कर्मचारियों के अनुसार, दोनों पहले भी इस होमस्टे में रुक चुके थे और उस रात उन्होंने कमरा नंबर 10 बुक किया था।

लव जिहाद का आरोप, विरोध प्रदर्शन मृतका हिंदू समुदाय से थी और गिरफ्तार आरोपी मुस्लिम है, जिसके चलते घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की।