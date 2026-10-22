'भारत के साथ हमने आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया', स्वदेश रवाना हुए अमेरिकी विदेश मंत्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि आर्थिक साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग से भारत और अमेरिका, दोनों देश मजबूत होते हैं। अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के समापन पर उन्होंने कहा कि मैंने नई दिल्ली के साथ आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया है।

अपनी यात्रा के दौरान रूबियो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी देखने भी गए। मुंबई में रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर बातचीत की थी।

रूबियो ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया-हमारी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हुए अभी-अभी भारत से निकला हूं। आर्थिक साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग से दोनों देश और मजबूत होंगे। उन्होंने अपनी और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की एक फोटो भी साझा की, जिसकी पृष्ठभूमि में मुंबई का मशहूर गेटवे आफ इंडिया है।