डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में 2002 के मनोहर शेट्टी हत्याकांड में वांछित फरार आरोपी राजेश केशव आचार्य को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत वापस लाया गया है। वह 27 नवंबर को मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचा।

उम्मीद है कि कर्नाटक पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले लेगी। मनोहर शेट्टी की हत्या के मामले में राजेश आचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस पर हत्या के लिए उकसाने और इसमें सहयोग करने का आरोप है।

घटना के बाद वह कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग गया था। आरोपित का पता लगाने के लिए मई 2006 में इंटरपोल के जरिये एक रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था। लगभग तीन महीने पहले उसका पासपोर्ट भी रद कर दिया गया था।