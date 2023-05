Mann Ki Baat: मन की बात के 101वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी- अगले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 101वें एपिसोड को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात से कई लोग एक मंच पर आए। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी सबसे बड़ी ताकत है।

पीएम ने कहा-जब 'मन की बात' का प्रसारण हुआ, तो उस समय दुनिया के अलग-अलग देशों में, अलग-अलग समय में, कहीं शाम हो रही थी तो कहीं देर रात थी। इसके बावजूद, बड़ी संख्या में लोगों ने 100वें एपिसोड को सुनने के लिए समय निकाला।

मन की बात को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की। सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात की। कुछ समय पहले ही वाराणसी में काशी तेलुगू संगमम भी हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भावना को ताकत देने वाला ऐसे ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है। ये प्रयास है युवा संगम का।

मन की बात के 101वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा- युवा संगम के पहले दौर में करीब 1200 युवाओं ने देश के 22 राज्यों का भ्रमण किया। हर कोई जो इसका हिस्सा रहा है, ऐसी यादें लेकर लौट रहा है, जो जीवन भर उनके दिलों में बसी रहेंगी।

In the first round of Yuva Sangam, about 1,200 youths toured 22 states of the country. Everyone who have been a part of it, are returning with such memories, which will remain etched in their hearts for the rest of their lives: PM Modi during the 101st episode of #MannKiBaat pic.twitter.com/6H9DC2LkF0— ANI (@ANI) May 28, 2023